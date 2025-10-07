Лодка потъна край гръцкия остров Лесбос, четирима мигранти загинаха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима мигранти загинаха, след като лодката им потъна край бреговете на гръцкия остров Лесбос, съобщи днес гръцката Брегова охрана, която започна издирвателно-спасителна операция в района, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

До момента 34 мигранти са открити в безопасност на брега в южната част на острова, посочи служител на Бреговата охрана, като добави, че в операцията участват най-малко три плавателни съда и един хеликоптер.

Според първоначални информации в лодката е имало общо 38 души. Обстоятелствата около инцидента все още не са изяснени.

Гърция беше на първа линия в миграционната криза през 2015-2016 г., когато над един милион души, бягащи от войни и бедност в Близкия изток и Африка, пристигнаха в Европа.

Мигрантските потоци впоследствие намаляха, но Атина наскоро затегна миграционните правила след увеличение на броя на пристигащите от Либия през гръцките острови Крит и Гавдос.