Гърция планира да намали драстично помощите за бежанци

Гръцкото правителство планира да намали помощите за бежанци с почти 30 на сто, обяви гръцкото Министерство на миграцията, цитирано от ДПА. Целта на съкращенията е да се намалят стимулите за търсещите убежище и по този начин да се понижат бюджетните разходи.

Общото намаление на финансирането, свързано с предоставянето на убежище – от 400 милиона на 288 милиона евро годишно – е съсредоточено върху жилищната схема „Хелиос“, която включва субсидии за наем за бежанци. Тези помощи ще бъдат преустановени, отбелязва ДПА. Вместо това парите ще се вливат в програми за интеграция на пазара на труда и изучаване на гръцки език, пише БТА.

„Всеки, на когото е предоставено убежище в бъдеще, вече няма да живее с постоянни помощи, а ще бъде интегриран в обществото чрез работа“, каза министърът на миграцията на Гърция Танос Плеврис, цитиран от агенцията.

Той добави, че плащанията за подкрепа в бъдеще ще покриват само „най-необходимото“.

Консервативното правителство на премиера Кириакос Мицотакис заяви, че мерките са в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Целта е Гърция да стане по-малко привлекателна дестинация за мигранти, като същевременно се намалят държавните разходи.

Правилата вече са затегнати за тези, чиито молби за убежище са отхвърлени, припомня ДПА. В бъдеще всеки, който пребивава незаконно в Гърция и отказва да напусне доброволно, ще бъде изправен пред минимална присъда от три години затвор.