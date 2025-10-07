ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Чиста" козметика и "бавна мода" - новите тенденци...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21451042 www.24chasa.bg

Четирима загинаха при катастрофа на микробус в Южна Турция, 14 са ранени

856
Линейка Снимка: Pixabay

Четирима души загинаха, а 14 са ранени при катастрофа на микробус в окръг Мерсин, Южна Турция, съобщиха турските медии. Състоянието на четирима от пострадалите е тежко.

Инцидентът е станал в района на град Ердемли около 6:30 ч. сутринта. Микробусът е превозвал земеделски работници, които отивали да берат домати, пише БТА.

Шофьорът, 29-годишен мъж, е загубил контрол над управлението при завой, в резултат на което превозното средство се е преобърнало от десет метра височина.

След сигнали от местни жители на мястото са били изпратени екипи за спешна помощ, включително медицински персонал, пожарникари и жандармерия.

Шофьорът е сред ранените при инцидента. Всички пострадали са били откарани в болница.

Линейка Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)