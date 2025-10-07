Фицо: Включването на ядреното гориво в RePowerEU е най-голяма заплаха за Словакия

Включването на забрана на руското ядрено гориво в инициативата на Европейския съюз RePowerEU представлява най-голяма заплаха за Словакия, заяви премиерът на страната Роберт Фицо в рамките на Европейския форум за ядрена енергия, организиран в Братислава, предаде националната новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Фицо предупреди, че подобно решение би навредило на енергийната сигурност на страната.

„Не можем да се съгласим с RePowerEU, що се отнася до 1 януари 2028 г., особено по отношение на газа. Нито можем да се съгласим с решения, които могат да подкопаят енергийната ни сигурност. Предвид това, че днес Словакия генерира над 60% от електроенергията си от атома, говорим за държава (Русия - бел. ред.), която е важна не само за Словакия, но и за региона като цяло“, заяви Фицо.

Той подчерта амбициите на Словакия да бъде иновативна страна, посочвайки плановете за развитие на малки модулни реактори и създаването на център за преработка и повторно използване на изразходвано ядрено гориво. Фицо припомни, че през септември тази година правителството на Словакия сключи споразумение със САЩ, свързано с инфраструктурата на АЕЦ „Ясловске Бохунице“. Планира се нов ядрен реактор с капацитет за производство на елекроенергия от над 1000 мегаватчаса.

Според Фицо подобна стъпка ще бъде важна не само за Словакия, но и за цяла Централна Европа. Той подчерта, че Словакия е страна, способна както да строи, така и да извежда от експлоатация атомни електроцентрали.

„Вярвам, че програмата за извеждане от експлоатация (на стари реактори) в Ясловске Бохунице е световен еталон и тя трябва да бъде използвана пълноценно. Трябва да обучим колкото се може повече хора, защото трябва да успеем и в тази част от ядрения цикъл“, допълни Фицо.

Премиерът посочи и засилващия се натиск за въвеждане на електрически превозни средства, което, на свой ред, ще увеличи търсенето на допълнителни енергийни източници.

„С пет автомобилопроизводителя и производство от над милион превозни средства годишно, има ясен натиск. Изчисляваме, че нашето електропотребление до 2040 г. може да се увеличи с 40 до 60 на сто и се нуждаем от нови енергийни източници. Словакия трябва също да се позиционира така, че да привлича центрове за данни, които изискват огромни обеми електроенергия“, заяви той.