Намушкаха новоизбрана кметица в Западна Германия

Ирис Щалцер от Германската социалдемократическа партия Снимка: Инстарам/ irisstalzer

Новоизбран кмет в Западна Германия е в тежко състояние и множество прободни рани, след като бе намушкана, предаде Ройтерс, като се позова на източник от сферата на сигурността. Жената е с опасност за живота. 

Ирис Щалцер от Германската социалдемократическа партия, на която предстои да встъпи в длъжност като кмет на град Хердеке в Рурската област, е намерена от сина си, пише вестник "Билд", цитиран от БТА

Случаят припомня на убийството през 2019 г. на консерватора Валтер Любке, който бе застрелян от крайнодесен активист, докато пуши на терасата в дома си. 

За момента местните власти не са коментирали въпроса. 

