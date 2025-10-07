Израел: Ликвидирахме двама членове на "Хизбула"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души бяха убити днес при израелски удари в Южен Ливан, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес.

Израел заяви, че е елиминирал двама членове на подкрепяното от Иран движение "Хизбула".

Министерството уточни в изявление, че при израелски удар с дрон по строителна машина е загинал един човек. Друг въздушен удар е отнел живота на един човек, а друг е бил ранен, пише БТА.

Израелската армия от своя страна заяви, че е ликвидирала "терориста от "Хизбула" Махмуд Али Иса", който според нея е бил "местен представител на "Хизбула" в района на Кафра". Той е отговарял за финансовите и военните връзки на движението с жителите на селището" Дейр Амес.

Освен това израелските въоръжени сили добавиха, че са "елиминирали друг терорист на "Хизбула", оператор на строителна машина в района на Зебкин". Според тях той се опитвал да възстанови "инфраструктура, използвана от терористите".

Въпреки примирието от 27 ноември 2024 г., сложило край на над година конфликт между Израел и "Хизбула", израелските въоръжени сили продължават да нанасят почти всекидневни удари в Ливан, като заявява, че нанася удари на проиранското движение и го обвинява, че възстановява силите си.

В момента "Хизбула" е отслабена и подложена на сериозен натиск да предаде оръжията си на държавата.