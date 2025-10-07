Глоби до 2000 евро за обемисти предмети по тротоарите в Серес

Незаконното изхвърляне на обемисти отпадъци вече е престъпление. Глобите варират от 200 до 2000 евро, обяви заместник-кметът по чистотата на община Серес, Димитрис Мицоглу, на извънредна пресконференция.

„От края на август 2025 г. и въз основа на Закон 5232/2025, на всеки, който изхвърля обемисти предмети по тротоарите и други обществени места, ще му бъде наложена финансова глоба и ще бъде изправен пред съда", отбеляза г-н Мицоглу.

Според гръцкото законодателство за обемистите отпадъци се определят предмети, които поради техния размер, обем или тегло не могат да бъдат изхвърлени с обичайните средства за събиране на отпадъци, като например кофи за боклук.

Обемистите отпадъци включват предмети, стари домакински уреди (перални, хладилници, климатици), мебели (дивани, легла, гардероби), матраци, големи опаковки и други.