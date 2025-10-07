Задържаните българки в Русия са 2: едната ще лежи 3 г. в лагер, другата - 2 месеца в ареста

Две са задържаните в Русия българки по информация на Министерството на външните работи, като една от тях отива в наказателна колония заради коментар за статута на Крим.

Едната от тях - Росица Георгиева, е осъдена на три години затвор заради публикации в социални мрежи. Тя е на 32 години и има двойно гражданство, живее постоянно в Русия при майка си, която е гражданка на Руската федерация. Сигнал за задържането ѝ до българското посолство в Москва е изпратила сестра ѝ Н. И. Г., която живее в България. Българското посолство веднага е предприело мерки по изясняване на случая и е изпратило вербална нота до руското МВнР. От там са изпратили кратко потвърждение през месец май 2025 г., че жената е била задържана. Посолството ни се е свързало с майката на Георгиева, която е "потвърдила публикуваните от дъщеря ѝ изявления в социалните мрежи, включващи призиви и коментари, възприети като неприемливи", гласи отговор на външния министър Георг Георгиев по реда на парламентарния контрол.

Самата Росица Георгиева не е търсила съдействие от българските власти. Тя е била осъдена на 9 септември на три години затвор в наказателна колония за "публично оправдание на тероризма". Жената е написала, че Крим е незаконно окупирана от Русия украинска територия.

Другата задържана българка е студентка, която на 26 септември е получила мярка за неотклонение задържане под стража за два месеца.