Русия и Индия започнаха съвместни военни учения

Изтребител СНИМКА: Пиксабей

Русия и Индия започнаха съвместни военни учения в северозападния индийски щат Раджастан с цел подобряване на операциите за борба с тероризма, съобщи руското министерство на отбраната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руско-индийското учение "Индра 2025" се провежда на учебния полигон Махаджан в Раджастан и ще продължат до 15 октомври, съобщи министерството.

"Основната цел на ученията е да се усъвършенства сътрудничеството между военните части на двете страни в борбата срещу тероризма, включително усъвършенстването на тактиката на операциите за борба с тероризма", съобщи министерството.

"Особено внимание ще бъде обърнато на повишаването на оперативната съвместимост на подразделенията и обмена на най-добри практики в контекста на съвременната война."

