"Хамас": Нападението на 7 октомври 2023 г. беше исторически отговор

Нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г. беше "исторически отговор" на действията на Израел, заяви Фаузи Бархум, високопоставен представител на "Хамас", в деня, в който Израел отбелязва втората годишнина от тази атака, при която загинаха над 1200 души, предаде Франс прес.

"Потвърждаваме, че операция "Потопът на Ал Акса" от 7 октомври 2023 г. беше исторически отговор на заговорите за ликвидиране на палестинската кауза", заяви Бархум във видеопослание, излъчено по катарската телевизия "Ал Джазира".

"7 октомври също така бележи началото на процес на изолация на ционистката окупация, както на регионално, така и на международно ниво и началото на реалното отброяване на края на нейното присъствие на тази земя", добави той.

В същото време ивицата Газа е опустошена от ответната кампания на Израел, довела до десетки хиляди жертви, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

"Делегацията на движението, участваща в текущите преговори в Египет, се стреми да преодолее всички препятствия, за да постигне споразумение, което отговаря на стремежите на нашия народ и нашите семейства в Газа", добави Бархум.

"Хамас" желае да постигне "постоянно и всеобщо примирие", "пълно изтегляне на (израелските) сили от всички зони на ивицата Газа" и "неограничен достъп на хуманитарна и медицинска помощ", подчерта Бархум. Според него израелският премиер Бенямин Нетаняху се опитва "да саботира" преговорите.