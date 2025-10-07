Колата на папата отказа да запали, наложи се да го прехвърлят в друг автомобил

В края на напрегнат ден, изпълнен с богослужения и официални ангажименти, папа Лъв XIV преживя неочаквано, но символично закъснение по пътя си обратно към резиденцията в Кастел Гандолфо. Причината за него беше технически проблем с автомобила му, който отказа да запали малко след края на вечерната литургия, отслужена в Domus Australia в центъра на Рим.

Инцидентът се случи на улица „Черная", в района на района Есквилин, непосредствено след като папата бе предвождал тържествените вечерни по повод празника на Дева Мария от Помпей. Богослужението бе посетено от многобройни вярващи и представители на австралийската католическа общност в Рим. Събитието премина с особена топлота и духовна съпричастност, характерни за досегашния стил на понтификата на Лъв XIV, който от началото на служението си поддържа баланса между литургична строгост и човешка близост.

Малко след края на службата Светият отец се отправи към автомобила си, за да поеме към Кастел Гандолфо-общината до Рим, където той избира да прекарва по-голямата част от времето си далеч от административния център на Ватикана. Именно тогава, на съвсем неочаквано място и в напълно неподходящ момент, автомобилът му отказа да запали.

Последваха няколко минути на несигурност и обсъждания от страна на служителите от охраната, които се чудеха какво точно да предприемат. Предвид съображенията за сигурност спирането насред улицата не бе желателно. Решението дойде бързо и спокойно -папата слезе от автомобила, благослови присъстващите, в това число и намиращ се там бездомник, размени няколко думи с вярващите, и се прехвърли в резервната кола от папския кортеж. Междувременно охраната пренесе личния му багаж и документи, включително и молитвеника, в новата кола.

Любопитното в случая бе, че само минути преди инцидента, по време на вечерната проповед, папа Лъв XIV бе напомнил на вярващите именно за необходимостта от търпение и доверие в Божията промисъл. „Господ никога не закъснява. Ние сме тези, които трябва да се научим да чакаме с вяра и постоянство. Божият „тайминг" е винаги съвършен", заяви той. И макар думите му да бяха отправени в духовен контекст, обстоятелствата им придадоха неочаквана актуалност и символика.

За мнозина наблюдатели този малък епизод се превърна в своеобразна илюстрация на стила на новия понтифик -спокоен, последователен и лишен от показност. Лъв XIV предпочита тихия личен пример пред гръмките декларации, а импровизираният инцидент само затвърди това впечатление.

Инцидентът с автомобила съвпадна по време с друга важна новина, разпространена по-рано същия ден -решението на папа Лъв XIV да ограничи ролята на IOR (Института за религиозни дела) като основен управител на средствата на Светия престол. С този ход финансовото управление преминава към Секретариата по икономика -стъпка, която се тълкува като част от по-широка стратегия за реорганизация и по-голяма прозрачност във Ватикана.