Контролирани от Москва части от Запорожка и Херсонска област останаха без ток след украинска атака

Дрон

По-голямата част от контролираната от Русия част от украинската Запорожка област остана без електричество след украинска атака с дронове, предаде Ройтерс, като се позова на назначения от Москва губернатор Евгений Балицки.

"В резултат на поредния удар от страна на Въоръжените сили на Украйна са повредени обекти от електроенергетиката на територията на Запорожка област. Няма електроснабдяване на цялата територия на региона", написа Балицки в "Телеграм".

Той добави, че в момента се работи по превключването на електропреносната мрежа към алтернативни източници и че се очаква електроподаването да бъде възстановено тази вечер. По думите на Балицки медицинските заведения и другите социалнозначими обекти вече получават ток чрез генератори, пише БТА.

Междувременно назначеният от Русия губернатор на Херсонска област Владимир Салдо заяви, че около 38 000 души са останали без ток, но не поясни дали проблемът е свързан с прекъсването на електроподаването в Запорожка област.

Москва контролира около три четвърти от двете украински области, а като цяло фронтът не е претърпял сериозни изменения след 2022 г. 

Твърденията на руските власти не могат да бъдат проверени чрез независим източник. Засега украински официални лица не са коментирали информацията за прекъсването на електроподаването в Запорожка и Херсонска област.  

Дрон

