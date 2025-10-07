Българи замесени в масови кражби на телефони в Англия, изнасят ги за Китай (Обзор)

Престъпници спират да продават наркотици и се насочват към този бизнес,защото е по-доходоносен

Българи са участвали в мащабна схема за кражба на мобилни телефони в Англия, които се изнасят в Китай. Английската полиция съобщи, че е разбила международна група, за която се смята, че е успяла да контрабандира близо 40 хил. апарата само през последната година. Това се е случило по време на най-голямата операция срещу кражби на телефони, провеждана някога в историята на Обединеното кралство.

Полицията е атакувала едновременно десетки имоти,

в които се предполага, че се намират хора, замесени в престъпната схема. В един от тях е арестувана българска гражданка, чиято самоличност към момента не се съобщава, нито пък какво е било нейното участие. Общо 18 души са задържани и са открити над 2000 крадени устройства.

“Атакувахме престъпни мрежи на всякакво ниво - от улични крадци до международни групи, които изнасят десетки хиляди откраднати устройства от Обединеното кралство всяка година. Показахме колко сериозно се отнасяме към справянето с този проблем, но се нуждаем от повече помощ от индустрията. Призоваваме производители на телефони като Apple и Samsung да направят повече, за да ни подкрепят и да защитят своите клиенти, особено по отношение на сигурността на телефоните и повторната им употреба”, заяви полицейският командир Андрю Федърстоун.

Разследването е започнало миналата година, когато пострадала жена успява да проследи откраднатия си айфон до склад близо до летище “Хийтроу”. Тъй като е в навечерието на Коледа, тя използва помощта на бивш полицейски служител. Охраната на склада е склонна да им помогне и го отваря. Така става ясно, че в предназначени за износ колети е не само нейният телефон, но още 894. Всички те са увити във фолио, за да не бъдат засечени от системите за сигурност при проверка на пратките.

“Този случай стана отправна точка за разследване, което разкри международна банда, която може да е отговорна за износа на до 40% от всички телефони, откраднати в Лондон”, коментира инспектор Марк Гавин. Смята се, че тя е ръководена от двама афганистанци, отговаряли за събирането на устройствата от различни крадци и за изпращането им в чужбина. В схемата са участвали джебчийки и млади момчета, които се движат с електрически велосипеди и задигат буквално за секунди телефони от ръцете на собствениците им.

Обикновено те получавали между 200 и 400 паунда за краден айфон,

докато цената му в Китай стигала до 5000 долара. Причината е, че с предназначените за европейския пазар устройства успешно може да се заобиколи налаганата в интернет цензура от китайските власти. “Имаме информация, че някои престъпници спират да продават наркотици и се насочват към този бизнес, защото е по-доходоносен”, коментира зам.-министърът по въпросите на полицията Сара Джоунс. Това обяснява и защо броят на откраднатите телефони в Лондон почти се е утроил през последните 4 г. и вече е над 80 хил. годишно.