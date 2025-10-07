ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Вярвам, че ще има споразумение за мир в Газ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21452325 www.24chasa.bg

Грета Тунберг отвърна на Доналд Тръмп в спор за „контрола на гнева“

2976
Грета Тунберг Снимка: Ройтерс

Шведската активистка Грета Тунберг отново влезе в задочно пререкание с президента на САЩ Доналд Тръмп, след като той каза, че тя има "проблем с контрола на гнева си" и ѝ предложи да се консултира с лекар, предаде ДПА.

"Чух, че Доналд Тръмп отново е изразил ласкавото си мнение за характера ми и оценявам грижата му за психичното ми здраве", написа 22-годишната активистка в "Инстаграм". 

"С удоволствие ще приема всички препоръки, които можете да ми направите за справяне с тези така наречените "проблеми с контрола на гнева", тъй като - съдейки по впечатляващото ви минало - вие изглежда страдате от същото", добави тя по адрес на Тръмп.

Тръмп беше нарекъл Тунберг в миналото "ядосана", "луда" и "размирничка", припомня ДПА. Последните му коментари по неин адрес бяха направени направени в отговор на въпрос за задържането и депортирането на активисти, участвали във флотилията за Газа.

Очаква се шведските участници във флотилията да се върнат в родината си по-късно днес. Вечерта в центъра на Стокхолм се очаква пропалестински митинг, на който ще участват няколко от тях, пише БТА.

Грета Тунберг Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)