Латвия удължи затварянето на въздушното й пространство по източните граници с Русия и Беларус

Латвия ще удължи за неопределен период от време срока, през който въздушното ѝ пространство по източните граници с Русия и Беларус ще бъде затворено през нощта, съобщи днес в изявление латвийското министерство на отбраната, позовавайки се на съображения за сигурност, предаде ДПА.

Въздушното пространство ще остане затворено от 20:00 ч. до 07:00 ч. всеки ден, като ще обхваща височина до 6000 метра и зона с ширина 50 километра покрай границата, се казва още в изявлението, цитирано от БТА.

Латвия, балтийска държава членка на Европейския съюз и НАТО, наложи тези ограничения за първи път през септември след инциденти с дронове в съседна Полша. Въздушното пространство на страната бе затворено първоначално за една седмица, след което ограничението беше удължено до 8 октомври.

Латвия има 283-километрова граница с Русия и 172-километрова граница с Беларус, като и двете държави са част от външната граница на ЕС. Откакто Русия нахлу в Украйна, дронове навлизат и в латвийското въздушно пространство.

Латвийското правителство наложи също така и забрана на организираните автобусни пътувания до Русия и Беларус, което влиза в сила от 1 ноември, като се позова на рискове за националната сигурност. Мярката ще спре груповите пътувания, като например екскурзии за пазаруване, както и културни и спортни пътувания.

Редовните трансгранични автобусни линии обаче ще продължат да функционират, уточниха официални латвийски представители. Правителството заяви, че решението е взето вследствие на увеличаването на организираните автобусни пътувания и задръстванията по водещите към границата пътища, за което има опасения, че може да представлява заплаха за сигурността, свързана с нелегална миграция и шпионаж от чуждестранни разузнавателни служби.

Министерството на външните работи на Латвия многократно е призовавало гражданите на страната да избягват пътувания до Русия и Беларус, но много от тях продължават да пътуват, казаха още официалните латвийски представители.