Ердоган и Путин обсъдиха прекратяването на огъня в Газа и постигането на мир в Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и руският президент Владимир Путин са обсъдили в телефонен разговор въпроси от международен характер, като прекратяването на огъня в Газа и постигането на мир между Русия и Украйна, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

"По време на разговора Ердоган е заявил, че Турция полага усилия за прекратяване на огъня в Газа и осигуряване на хуманитарна помощ в региона", пише в официалното съобщение.

Войната между Русия и Украйна е била другата тема на телефонния разговор. Турският президент е заявил, че страната му ще продължи да работи за постигането на мир.

"Ердоган е подчертал необходимостта от ускоряване на дипломатическите усилия за постигането на траен и справедлив мир между Русия и Украйна", пише още в съобщението.

Турският държавен глава е използвал възможността да поздрави руския си колега и за рождения му ден.