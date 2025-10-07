Лекар и водач на листата за общински съветници на албанците в РСМ е ранен след стрелба

Въоръжен инцидент се е случил в следобедните часове в центъра на Куманово с един ранен, съобщи полицията в Северна Македония.

Мъжът, на 43 години от село Слупчане, община Липково е бил прострелян в автомобила си от движещо се превозно средство, а според медиите в страната, става дума за лекар от Клиниката по пулмология в Скопие и водач на листата за общински съветници на най-голямата партия на етническите албанци в страната Демократичния съюз за интеграция (ДСИ) в община Липково.

Мъжът е с четири прострелни рани в дясното коляно и лявата предмишница, но е без опасност за живота, съобщават медиите в страната.

В съобщение на прокуратурата, която вече работи по случая се казва, че първоначалните индикации за въоръженото нападение не сочат политически мотиви, но всички обстоятелства се проверяват.

Междувременно и от двете големи албански коалиции осъдиха инцидента, като от ДСИ спряха и предизборната си кампания.

В реакцията си от коалицията ВЛЕН категорично осъдиха всяка форма на насилие и призоваха гражданите за спокойствие, сдържаност и уважение към компетентните институции, които са отговорни за пълното изясняване на случая.

„Насилието няма място в нашето общество и никакви обстоятелства не могат да бъдат оправдание за действия, които застрашават живота и безопасността на гражданите“, се казва в съобщението на ВЛЕН, публикувано от медиите в страната. От коалицията призовават разследващите органи за бързо установяване на мотивите за случилото се и с „подобни случаи да не се злоупотребява за политически цели”.

„Остро осъждаме този варварски акт на насилие и очакваме МВР и прокуратурата да реагират незабавно, с пълна прозрачност и решителност, за да идентифицират, арестуват и подведат под отговорност извършителите. Призоваваме всички наши поддръжници, симпатизанти и гражданите като цяло да запазят спокойствие, да не се поддават на провокации и да покажат зрялостта, която винаги е характеризирала нашето движение. В знак на солидарност с пострадалия и за да подчертаем сериозността на събитието, нашата партия реши да преустанови всички дейности днес, а институциите да предприемат конкретни стъпки за възстановяване на общественото доверие и безопасността”, се казва в изявлението на ДСИ, цитирано от медиите в Северна Македония.