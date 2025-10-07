ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Туск: Не е в интерес на Полша да предаде на Германия заподозрения по случая с взривяването на "Северен поток"

Доналд Туск Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Не е в интерес на Полша да предаде украинския гражданин, издирван от Германия за предполагаемо участие във взривяването и повредата на газопроводите "Северен поток", каза днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс и БТА.

Полският премиер изтъкна, че в крайна сметка съдът трябва да реши дали Володимир З., който бе задържан близо до Варшава в края на септември, да бъде предаден на Германия. Но той повтори отдавнашната позиция на Полша против газопроводите, които според Варшава са ключови за превръщането на Европа в прекалено зависима от руската енергия.

"Проблемът на Европа, проблемът на Украйна, проблемът на Литва и Полша не е, че "Северен поток 2" е бил взривен, а че е бил построен", каза Туск на пресконференция.

"Със сигурност не е в интерес на Полша да предаде този гражданин на чужда държава", добави той.

Засега германските власти не са коментирали изказването на Туск.

Полски съд постанови вчера, че Володимир З. трябва да остане в ареста за още 40 дни, докато се вземе решение дали да бъде предаден на Германия въз основа на европейска заповед за арест.

Доналд Туск Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

