Пуснаха от домашен арест руския опозиционер Лев Шлосберг

Руският опозиционен политик и активист Лев Шлосберг беше освободен, след като в продължение на няколко месеца беше под домашен арест, съобщи днес регионален клон на партия "Яблоко", цитиран от ДПА.

Със съдебно решение домашният арест беше заменен със "забрана на определени дейности", заяви клонът на партията в Пасков в приложението "Телеграм".

"На Лев Шлосберг в продължение на четири месеца му бе отказвана възможността да разговаря с хора, да използва интернет или мобилни комуникации и да изпраща или получава писма", се казва в изявлението, цитирано от БТА.

Опозиционният политик беше задържан през юни по обвинения за постоянно дискредитиране на руската армия. Тогава социал-либералната партия "Яблоко" обвърза ареста му с видеозапис от дебат, проведен през януари, в който той призовава за спиране на огъня в Украйна. Шлосберг отказа видеото да бъде публикувано в социалните мрежи и обжалва решението на съда.

Арестът му последва няколко претърсвания на офиси на "Яблоко", дома му, както и дома на баща му.