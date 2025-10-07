ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Русия използва танкери за разузнаване и саботаж

1816
Володимир Зеленски Снимка: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че използва петролни танкери за събиране на разузнавателна информация и саботажни операции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Той посочи, че Украйна си сътрудничи със своите съюзници по този въпрос в публикация в „Телеграм“ след брифинг на началника на външното разузнаване на Украйна. 

„В момента руснаците използват танкери не само за да печелят пари за войната, но и за разузнавателна и дори саботажна дейност. Напълно възможно е това да се спре“, отбеляза Зеленски в публикацията. 

