Русия предупреди Афганистан за чуждестранно военно присъствие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия е домакин на делегация на управляващото талибанско правителство на Афганистан и отправи строго предупреждение срещу чуждестранно военно присъствие в страната. Това съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В изказването си в началото на международна среща по въпросите на Афганистан в Москва руският външен министър Сергей Лавров похвали талибанското правителство за усилията му в борбата срещу "Ислямска държава" и други екстремистки групи, както и за изкореняването на трафика на наркотици.

Лавров подчерта, че "разполагането на военна инфраструктура на трети страни на територията на Афганистан, както и на териториите на съседните държави, е категорично неприемливо под никакъв претекст".

Миналия месец афганистанското правителство отхвърли предложението на американския президент Доналд Тръмп да си върне военната база Баграм, четири години, след като хаотичното изтегляне на САЩ от страната остави голямата военна база в ръцете на талибаните.

Откакто талибаните поеха контрола над Афганистан през август 2021 г. след оттеглянето на силите на САЩ и НАТО, те търсят международно признание, като същевременно налагат строгото си тълкуване на ислямското право.

През юли Русия стана първата страна, която призна правителството на талибаните, след като премахна групата от списъка си с незаконни организации, припомня АП.

Външният министър Амир Хан Мутаки похвали "смелата стъпка на Руската федерация да признае официално Ислямското емирство Афганистан".

Мутаки заяви, че преговорите в Москва предлагат "добра възможност за страните от региона да изслушат взаимно своите гледни точки", като отбеляза, че неговото правителство е създало възможност "да се гарантира всеобхватна сигурност след четири десетилетия и да се осигури добра основа за инвестиции, икономика, транзит и свързаност".

В преговорите във вторник участваха и представители на Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Правителството на талибаните остава относително изолирано на световната сцена, главно заради ограниченията, наложени на жените, посочва АП.

Въпреки че талибаните първоначално обещаха по-умерено управление в сравнение с първия си мандат на власт от 1996 до 2001 г., скоро след превземането на властта през 2021 г. те наложиха ограничения - на жените е забранено да работят на повечето работни места и да посещават обществени места, включително паркове, градски бани и фитнес зали, а момичетата нямат право да продължат образованието си след шести клас.