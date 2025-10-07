Северна Македония официално е част от Единната зона за плащания в евро от 7 октомври

От 7 октомври Северна Македония официално започва да прилага условията на Единната зона за плащания в евро (SEPA), която ще позволи на граждани и компании да извършват и получават плащания в евро до и от страните членки на зоната, при същите условия, както в Европейския съюз. Това съобщиха от Министерството по европейски въпроси в страната.

Присъединяването към SEPA е част от дейностите в рамките на Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани, който има за цел да ускори икономическата интеграция на страните от региона с Европейския съюз чрез увеличен достъп до единния пазар, насърчаване на инвестициите и подобряване на финансовите услуги, се казва в съобщението на Министерството по европейски въпроси.

За присъединяване към Единната зона за плащания в евро одобрение са получили девет местни банки, обяви министърът на финансите Гордана Димитриеска-Кочоска, като допълни, че до края на годината се очаква още три банки да бъдат одобрени, пишат медиите в страната.

Според Димитриеска-Кочоска членството в SEPA ще донесе множество ползи за гражданите, компаниите и икономиката като цяло и присъединяването към Единната зона за плащания в евро може да играе важна роля в процеса на по-нататъшна търговска интеграция, ускоряване на икономическия растеж и намаляване на разликата в доходите с тези в ЕС.

Заявлението за присъединяване към SEPA беше подадено на 10 юли миналата година, а на 6 март тази година беше прието от Европейския съвет по плащанията, припомнят медиите в Северна Македония.