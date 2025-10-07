Намушканата кметица на германския град Хердеке е била открита от двете й деца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двете деца на намушканата кметица на западногерманския град Хердеке я открили в дома им и подали сигнал до спешните служби. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Ирис Щалцер е с опасност за живота, като се предполага, че е била нападната с хладно оръжие.

Ирис Щалцер от лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) е получила множество прободни рани, заявиха представители на полицията. По думите им Щалцер първоначално е била в съзнание, но инцидентът е бил толкова сериозен, че е можело тя да бъде транспортирана до болница единствено с хеликоптер.

В момента в Хердеке, който се намира в провинция Северен Рейн-Вестфалия, тече мащабна полицейска операция, каза говорител на полицията в съседния град Хаген, без да оповестява повече детайли.

Петдесет и седем годишната Щалцер спечели произведения на 28 септември балотаж за кметския пост в Хердеке с 52,2% от гласовете. Засега не е ясно дали нападението срещу нея е политически мотивирано.

"Получихме съобщение за отвратителното престъпление в Хердеке. Случаят трябва да бъде изяснен много бързо", написа германският канцлер Фридрих Мерц в социалната мрежа "Екс". "Боим се за живота на избраната кметица Ирис Щалцер и се надяваме тя да се възстанови напълно", добави германският канцлер.

Генералният секретар на ГСДП Тим Клюсендорф каза, че е "дълбоко натъжен от новините, свързани с Хердеке". "Страхуваме се за нашата съпартийка и кметица и мислите ни са с нейните роднини", добави той.

Хердеке е малко градче по поречието на река Рур с население от около 22 500 души.