Астероид е преминал неочаквано близо до Земята

София 
Затварят летищата в Брюксел и Шарльороа на 14 октомври заради стачка

Летище СНИМКА: Пиксабей

Летищата в Брюксел и Шарльороа няма да обслужват полети на 14 октомври заради предстоящата национална стачка, съобщиха белгийски медии, цитирани от БТА.

Столичното летище ще приеме ограничен брой пристигащи самолети, а всички полети от и към Шарльороа за деня са отменени.

Синдикатите очакват участие на около 100 хиляди души. Поредният протест е насочен срещу правителствените мерки за ограничаване на бюджетните разходи и с искания за по-високи възнаграждения и пенсии. Това ще бъде шестата национална стачка в Белгия от началото на годината.

По данни на летището в Брюксел досегашните стачни действия са засегнали около 250 хиляди пътници и са причинили икономически щети в размер на 150 милиона евро.

В деня на стачката е насрочено изказване на премиера Барт де Вевер пред Федералния парламент за насоките в работата на правителството в новия политически сезон.

В лекция пред студенти в Гент днес Де Вевер заяви, че системата на държавна закрила в Белгия може да се разпадне, ако не бъдат предприети реформи. По думите му страната е избрала модела на социалната държава вместо комунизма или „дивия капитализъм", но този модел вече е под натиск заради растящите социални разходи.

