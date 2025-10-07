Турция предложи на САЩ споразумение по делото срещу Халкбанк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турски представители са предложили извънсъдебно споразумение по делото срещу турската държавна банка Халкбанк в САЩ за нарушаване на американските санкции срещу Иран, са казали двама източници, цитирани от Ройтерс и БТА.

Според тях предложението за уреждане на случая възлиза на 100 млн. долара и е било направено по време на срещата между американския президент Доналд Тръмп и турския Реджеп Тайип Ердоган в Белия дом миналия месец.

Предложението, което според източниците съдържа и допълнителни условия, предвижда, че банката няма да се признае за виновна по случая, което е ключов приоритет за Анкара.

Халкбанк е обвинена в измама, пране на пари и заговор в САЩ заради предполагаема помощ, която е оказала на Иран да избегне американските икономически санкции заради ядрената му програма. Банката не се признава за виновна.

Кабинетът на Ердоган е отклонил молба на Ройтерс да коментира възможни разговори за уреждане на случая. Белият дом не е отговорил на запитването на агенцията.

През 2019 г. Халкбанк беше обвинена в Ню Йорк за предполагаемо използване на доставчици на парични услуги и фиктивни дружества в Иран, Турция и Обединените арабски емирства за избягване на санкциите на САЩ.