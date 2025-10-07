Естония осъди мъж, обвинен в шпионаж за Русия, на близо 5 г. затвор

Естонски съд постанови присъда от 4 години и 11 месеца затвор за мъж по обвинение в шпионаж в полза на Русия. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Мъжът е служил в доброволческата армия на Естония, известна като "Кайстелийт", или Съюз за отбрана. В хода на делото стана ясно, че мъжът, който е имал естонско гражданство, е предавал на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) информация за военни учения и за местния живот в разположения до границата с Русия град Нарва.

Съдът установи, че между март и май тази година той е сътрудничел на офицер от ФСС и му е предавал сведения. Естонецът е задържан след военно учение, докато пътува към Русия, за да се срещне с агента на ФСС.

"Кайстелийт" обучава цивилни лица на военно дело в свободното им време. Доброволческата армия действа в подкрепа на редовните въоръжени сили и може да бъде мобилизирана в случай на война или за оказване на помощ.