ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сестрата на Доли Партън: Молете се за нея

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21453361 www.24chasa.bg

Най-малко 15 са загинали в Индия, свлачище затрупа автобус (Видео)

1500
Свлачището в Индия Снимка: Екс/The Indian Express

Най-малко 15 души са загинали, а няколко са ранени, след като автобус е бил затрупан от свлачище в индийския северен щат Химачал Прадеш. Това съобщиха местните власти, цитирани от световните агенции и БТА. На място са пристигнали спасителни екипи и доброволци от околните села.

Трагедията се е разиграла в Биласпур, на около 100 километра от Шимла, столицата на щата Химачал Прадеш, който се намира в Хималаите. Свлачището е било причинено от проливните дъждове.

Миналата седмица проливни дъждове засегнаха тежко района на Дарджилинг в Североизточна Индия и унищожиха 5 процента от чаените плантации там. Много пътища бяха отнесени от придошлите води на реки и от свлачища. Бяха разрушени над 500 къщи, а най-малко 36 души загинаха.

Премиерът на Индия Нарендра Моди обяви изплащане на 200 000 рупии (2254 долара) от премиерския Национален фонд за подпомагане за най-близките роднини на всеки загинал при инцидента от днес, а на ранените ще бъдат изплатени 50 000 рупии.

Свлачището в Индия Снимка: Екс/The Indian Express

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)