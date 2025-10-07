Астероид е преминал неочаквано близо до Земята

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Астрономи съобщиха, че новооткритият астероид 2025 TF е прелетял изненадващо близо до Земята. Според USA Today това е второто най-близко засечено приближаване на астероид до нашата планета в историята на наблюденията.

Той прелетя над Антарктида на 1 октомври на около 428 км над повърхността на Земята, според Европейската космическа агенция.

„Това е височина, подобна на орбитата на Международната космическа станция, и едно от най-близките преминавания, регистрирани досега", обясняват астрономите, цитирани от bTV.

Преминаването се случва почти пет години, след като друг астероид - 2020 VT4, прелетя над част от океана близо до Френска Полинезия, на около 370 км от Земята, което е рекордно разстояние.

Астероидът 2025 TF е с ширина от 3 до 10 фута. Обекти с такива размери не представляват заплаха за планетата, но „могат да предизвикат огнени кълба, ако се сблъскат с атмосферата на Земята, и да доведат до откриването на малки метеорити на земята".

За разлика от него, астероидът „убиец на градове" 2024 YR, който има малка вероятност да се сблъска с Луната, има приблизителен диаметър до 90 метра, или около размера на 30-етажна сграда.

2025 TF беше забелязан за първи път от Catalina Sky Survey няколко часа след като прелетя покрай Земята. След това беше наблюдаван от европейски астрономи, използващи телескопа Las Cumbres Observatory в Siding Spring, Австралия.

Catalina Sky Survey е проект, финансиран от НАСА, базиран в Лабораторията за лунни и планетарни изследвания на Университета на Аризона.

Между 23 и 28 септември 10 астероида са преминали в близост до Земята на разстояние, по-малко от разстоянието до Луната, според данни на НАСА.

Космическите агенции проследяват хиляди обекти в близост до Земята, но те се считат за потенциално опасни астероиди само ако са с диаметър по-голям от 500 фута и се приближават на разстояние по-малко от 4,65 милиона мили от Земята.