ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сестрата на Доли Партън: Молете се за нея

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21453472 www.24chasa.bg

Министър-председателят на Катар ще участва в преговорите за мир в Газа

1600
Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани Кадър: Екс/RussiaNews

Министър-председателят на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани ще пътува до Египет на 8 октомври, за да участва в продължаващите преговори, които целят прекратяването на войната в Газа и освобождаването на заложниците, съобщиха днес официалните власти в Катар, цитирани от Франс прес и БТА.

„Министър-председателят на Катар ще пътува до Шарм ел Шейх утре сутрин, за да се присъедини към продължаващите преговори" като част от „засилените регионални и международни усилия за постигането на постоянно прекратяване на огъня", написа министерството на външните работи на Катар в публикация в социалните мрежи.

Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани Кадър: Екс/RussiaNews

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)