Министър-председателят на Катар ще участва в преговорите за мир в Газа

Министър-председателят на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани ще пътува до Египет на 8 октомври, за да участва в продължаващите преговори, които целят прекратяването на войната в Газа и освобождаването на заложниците, съобщиха днес официалните власти в Катар, цитирани от Франс прес и БТА.

„Министър-председателят на Катар ще пътува до Шарм ел Шейх утре сутрин, за да се присъедини към продължаващите преговори" като част от „засилените регионални и международни усилия за постигането на постоянно прекратяване на огъня", написа министерството на външните работи на Катар в публикация в социалните мрежи.