Шефът на турското разузнаване заминава за Египет, за преговорите за мир в Газа

Турска делегация, оглавявана от шефа на разузнаването Ибрахим Калън, заминава за Египет, за да участва в насрочените за сряда преговори за прекратяване на войната в Газа. Това съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Водещите въпроси, които ще се обсъждат утре в египетския курорт Шарм ел Шейх, ще включват спирането на огъня, размяната на израелски заложници и палестински затворници и доставката на хуманитарна помощ.

АА отбелязва, че преди това Калън ще срещне с представители на САЩ, Египет, Катар и "Хамас".

Преговорите в Египет станаха възможни, след като Израел и "Хамас" като цяло приеха мирния план на американския президент Доналд Тръмп.

Турция отдавна поддържа близки отношения "Хамас" и отказва да определи палестинската групировка като терористично движение, коментира Франс прес по повод новината за участието на турска делегация в утрешните преговори.

Очаква се в индиректните преговори между Израел и "Хамас" да се включи и американска делегация, начело със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.