Сестрата на Доли Партън: Молете се за нея

Потенциално токсичен газов облак причини мащабна аварийна операция в Германия

Завод Снимка: pixabay

В германския град Майнашаф е в ход мащабна аварийна операция, след като в резултат на инцидент в промишлен завод се е образувал газов облак, съобщиха тази вечер местните власти. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Облакът се носи към близкия град Ашафенбург, което накара властите да призоват местните жителите да останат в домовете си и да приберат всички, които са навън.

Германската Федерална служба за гражданска защита съобщи, че газовият облак може да е токсичен.

Местните жители бяха помолени да помогнат на децата и уязвимите хора, да подслонят тези, които са изложени на риск, и да следват указанията на полицията и пожарната служба.

Властите препоръчаха също така прозорците и вратите да се държат затворени и да се изключат вентилационните и климатичните системи.

Причината за инцидента в завода и пълният мащаб на аварията все още неясни.

Майнашаф и Ашафенбург са съседни градове, разположени на няколко километра един от друг, а големият германски град Франкфурт се намира на северозапад.

