Сестрата на Доли Партън: Молете се за нея

Хунтата в Буркина Фасо: Арестувахме осмина за шпионаж, сред тях има трима европейци

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Управляващата хунта в Буркина Фасо обяви днес, че е арестувала осем членове на неправителствената организация „ИНСО (INSO), чиято дейност е свързана с хуманитарна сигурност, включително трима европейски граждани, един французин, един с двойно френско-сенегалско гражданство и един чех, обвинени в „шпионаж и държавна измяна". Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Според министъра на вътрешната сигурност на Буркина Фасо Махамаду Сана, арестуваните включват директорът на местния клон на НПО-то, неговият заместник, както и заместник-генералният директор на организацията, базирана в Хага (Нидерландия), както и един гражданин на Мали и четирима граждани на Буркина Фасо.

Белезници

