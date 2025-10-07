ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на делегацията на "Хамас" в Египет поиска от Тръмп гаранции за мир в Газа

Халил ал Хая КАДЪР: Екс/@SuppressedNws

Ръководителят на делегацията на "Хамас", която участва в преговорите в Египет за спиране на огъня в ивицата Газа, заяви, че палестинското движение иска американският президент Доналд Тръмп и посредниците да предоставят "гаранции", че войната в ивицата Газа "ще спре веднъж завинаги". Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Не се доверяваме на окупатора", каза Халил ал Хая в интервю за египетската телевизия "Ал Кахера нюз". Той обвини Израел, че в хода на войната е нарушил две примирия. "Израелската окупация никога не си е спазвала обещанията. (...) Ето защо искаме реални гаранции от президента Тръмп и от посредниците", добави Ал Хая.

"Готови сме да работим за споразумение, което да сложи край на войната, да доведе до изтеглянето" на израелските войски от Газа и до "размяна" на заложници и затворници, каза още главният преговарящ от "Хамас".

