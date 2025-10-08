ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама са арестувани за кибератака за кражба на данни на деца в Лондон

Двама души са арестувани по подозрение в престъпление с компютър и изнудване след кибератака срещу лондонска компания СНИМКА: Архив

Двама души са арестувани по подозрение в престъпление с компютър и изнудване след кибератака срещу лондонска компания за грижи за деца. Откраднати са данните на повече от 8000 деца. Това съобщи британската полиция, цитирана от Ройтерс.

Хакерите са отказали да посочат каква сума пари са поискали от компанията, която управлява 18 детски градини в Лондон и околностите за деца до 5-годишна възраст, предава БТА.

Престъпната група съобщи за атаката на своя портал в тъмната мрежа миналия месец. Тя доказа твърдението си, като публикува имената, снимките, домашните адреси и информацията за контакт на семействата на 10 деца, които според нея са посещавали един от центровете на компанията.

Лондонската полиция съобщи, че двамата мъже, на 17 и на 22 години, са били задържани и ще останат в ареста за разпит.

Хакерската атака породи сериозни опасения за безопасността на децата и поверителността на данните и бе поредният от поредица подобни сериозни случаи във Великобритания, които шокираха страната тази година, отбелязва Ройтерс.

