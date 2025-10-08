Две жертви при срутването на сграда в центъра на Мадрид, има затрупани хора (Снимки, видео)

Две са жертвите от срутването на сграда в процес на реконструкция в центъра на Мадрид снощи. Загиналите са двама строителни работници, a други двама все още са в неизвестност под развалините. Това съобщи кметът на испанската столица Хосе Луис Мартинес Алмейда, предава БТА.
Мартинес Алмейда заяви, че спасителните екипи и полицията са извадили тялото на един мъж и са открили тялото на друг човек под развалините.
Кметът каза, че един от работниците в неизвестност е жена, но че е твърде рано да се определи полът на тялото, открито под развалините.
Други трима работници са ранени, като единият е с фрактура на крака. Около 13:00 часа местно време последният етаж на шестетажната сграда се срутил върху следващите етажи под него, каза кметът.
Фасадата е останала непокътната и очевидно е попречила на по-голямата част от отломките да достигнат улицата. Пожарникарите и полицията са използвали кучета-следотърсачи и дронове, за да подпомогнат усилията по издирването.
„Ще продължим да работим, докато не намерим изчезналите хора", каза Мартинес Алмейда.
Фасадата на сградата е била покрита с голямо зелено платнище, което обикновено се използва от строителните екипи при реконструкции на по-стари сгради.
