Великобритания няма да търси споразумение за визи с Индия

Киър Стармър СНИМКА: Х/@Keir_Starmer

Великобритания няма да търси споразумение за визи с Индия, заяви премиерът Киър Стармър, който иска да задълбочи икономическите връзки между двете страни, след като по-рано тази година те подписаха търговско споразумение, предаде Ройтерс

Стармър днес започва двудневно посещение в Индия, като той е придружаван от търговска мисия, за да популяризира търговското споразумение, което беше договорено през май, подписано през юли и се очаква да влезе в сила през следващата година, пише БТА.

Стармър заяви, че въпросът за визите е блокирал предишните усилия за сключване на търговско споразумение и че, след като е постигнато споразумение, в което този въпрос не се засяга, той не желае да повдига отново темата, когато се срещне с индийския премиер Нарендра Моди за разговори в четвъртък.

„Това не е част от плановете", каза той пред репортери в отговор на въпрос за визите, и добави, че целта на посещението е „да се възползваме от споразумението за свободна търговия, което вече сме сключили".

Стармър се опитва да заеме по-рестриктивна позиция по отношение на имиграцията на фона на силните обществени опасения по темата, тъй като неговата Лейбъристка партия изостава от популистката партия „Реформирай Обединеното кралство" в социологическите проучвания, отбелязва Ройтерс.

В отговор на въпрос дали ще спре издаването на визи за хора от страни, които не приемат обратно престъпници или хора, които правителството му иска да депортира, Стармър посочи, че това не е проблем с Индия, тъй като двете страни имат споразумение за връщане.

