„Хамас“ поискала да бъде освободен високопоставен палестински затворник

Палестинската групировка „Хамас" е поискала високопоставеният палестински затворник Маруан Баргути да бъде освободен от израелски затвор. Това е част от продължаващите преговори за размяна на заложници и затворници, съобщиха египетски медии, цитирани от Франс Прес.

Телевизия „Ал Кахера Нюз", която е близка до египетските разузнавателни служби, съобщи, че в египетския курортен град Шарм ел Шейх са започнали преговори относно списъците с палестински затворници, които да бъдат освободени от Израел в рамките на потенциално споразумение за прекратяване на огъня, пише БТА.

Баргути е високопоставен член на палестинската партия „Фатах" и е в затвора от 2002 година. Той е един от няколкото високопоставени затворници, чието освобождаване се иска от „Хамас". Други споменати затворници са Ахмад Садат, Хасан Саламех и Абас ас Сайед.

Непреките преговори в Шарм ел Шейх продължават от понеделник и са част от плана, предложен от американския президент Доналд Тръмп за постигане на примирие в Газа.

Планът включва освобождаването на заложниците, взети от „Хамас" и други палестински бойци по време на атаките от 7 октомври 2023 г., които предизвикаха войната в Газа.

В замяна за заложниците се очаква Израел да освободи 250 палестински затворници, осъдени на доживотен затвор, и повече от 1700 палестинци, задържани в Газа по време на войната.

Планът включва и поетапно изтегляне на Израел от ивицата Газа и разоръжаване на „Хамас".

В неделя палестинската групировка заяви, че е готова да сключи споразумение за прекратяване на войната в палестинските територии и да извърши незабавен обмен на заложници и затворници с Израел.

