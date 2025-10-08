Ким Чен Ун се срещна с президента на Лаос в Пхенян

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун разговаря с президента на Лаос Тонглун Сисулит в Пхенян, съобщи днес севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА, предава БТА.

Ким лично е посрещнал Тонглун по време на церемония на която са присъствали висши държавни служители, заобиколени от възторжена тълпа, а президентът на Лаос е бил поздравен с артилерийски салют, каза КЦТА. Двамата лидери са обсъдили укрепването на взаимното сътрудничество между двете страни, след което Ким е дал банкет за лаоската делегация.

Тонглун е на посещение в Северна Корея за честванията на управляващата партия на страната на 10 октомври. Това е необичайно посещение на чуждестранен държавен глава в страната, която е подложени на тежки международни санкции заради ядрената си програма и програмата си за балистични ракети и която е наложила ограничения за чуждестранни посетители, отбелязва Ройтерс.

Китайският премиер Ли Цян и лидерът на комунистическата партия на Виетнам То Лам също се очаква да посетят Пхенян за честванията по-късно през седмицата.