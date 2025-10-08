Турция произвежда медицински хеликоптери за повече пациенти

Турското министерство на здравеопазането увеличава инвентара на санитарните си хеликоптери с нови машини "Гьокбей" (Gökbey), произведени от националната авиокосмическа компания на Турция "ТУСАШ" (TUSAŞ), предава БТА.

„Това ще бъдат първите местни хеликоптери, сертифицирани за граждански цели, с по-голям обхват, по-подходящи за различни метеорологични условия и с по-голям капацитет за превоз на пациенти. Три броя нови хеликоптери линейки от тази серия ще бъдат включени през 2026 г., които ще разширят обхвата и територията на медицинските услуги в страната. Новото е, че в "Гьокбей" може да бъдат добавени и възможности за нощно виждане", посочи генералният директор на турската Спешна медицинска помощ доц. д-р Ерай Чинар пред ТРТХабер.

По данни на Спешна медицинска помощ през осемте месеца на 2025 г. в Турция са превозени 2600 пациенти с приблизително 4000 часа полет с хеликоптери. А от 2008 година, когато започва използването на хеликоптери в турското здравеопазване, са извозени над 50 000 граждани, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Хеликоптерите линейки предоставят услуги на здравните заведения в случаи на земетресения, наводнения и пътнотранспортни произшествия, а също така и за прехвърлянето на пациенти между болници. Особено важни и животоспасяващи са в случаите на трансплатация на органи.

„За трансфера на органи времето е много ограничено. Поради това е наложително използването на хеликоптерите линейки за трансплантации на органи и за прехвърляне на трансплантационните екипи", добави специалистът.

Хеликоптерите се обслужват от четирима души: двама пилоти, лекар и парамедик. Персоналът преминава обучение, включващо обслужване на сухопътните и на морските хеликоптери. Общо 15 области в Турция се обслужват от хеликоптери линейки.

"Тези хеликоптери в Турция могат да летят със скорост от 200 километра в час", каза още доц. Чинар.