Израелската армия прехвана кораби от нова международна флотилия за Газа

Кораби от нова международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинския анклав. Това съобщиха израелското правителство и Коалиция "Флотилия на свободата" (Freedom Flotilla Coalition, FFC), която координира инициативата, предадоха Франс прес и Ройтерс.
Израелското външно министерство осъди в мрежата "Екс" "безсмисления опит за проникване в зона за бойни действия", допълвайки, че "корабите и пътниците са прехвърлени в израелско пристанище и се очаква бързо да бъдат експулсирани", пише БТА.
Коалицията съобщи за най-малко три прихванати плавателни съда.