Израелската армия прехвана кораби от нова международна флотилия за Газа

1728
Хуманитарен кораб Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Кораби от нова международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинския анклав. Това съобщиха израелското правителство и Коалиция "Флотилия на свободата" (Freedom Flotilla Coalition, FFC), която координира инициативата, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Израелското външно министерство осъди в мрежата "Екс" "безсмисления опит за проникване в зона за бойни действия", допълвайки, че "корабите и пътниците са прехвърлени в израелско пристанище и се очаква бързо да бъдат експулсирани", пише  БТА.

Коалицията съобщи за най-малко три прихванати плавателни съда.

Хуманитарен кораб

