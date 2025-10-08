Кметът на Ню Йорк пристигна в Албания, където ще обсъжда сътрудничество за туризма и иновациите

Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс пристигна заедно с американска делегация в крайбрежния град Вльора в Югозападна Албания, предаде АТА.

При пристигането си вчера следобед Адамс коментира пред медии развитието на туризма и сигурността в страната и допълни, че сътрудничеството в сферата на туризма и иновациите е нова възможност за укрепване на отношенията между Албания и Съединените щати, пише БТА.

Той каза, че отдавна има за цел да дойде в Албания, за да види възможностите в областта на бизнеса и туризма, като допълни, че преди няколко години синът му (актьорът Джордан Колман – бел. ред.) е идвал в Албания, за да участва в представление, и му е казал, че Албания е чудесна държава.

"През годините (...) съм си сътрудничил с премиера (на Албания Еди Рама) и му бях обещал да видя възможностите в областта на бизнеса, туризма и да говоря за въпроси, свързани с обществената сигурност. Той ме беше поканил да дойда още преди година и половина, но тогава не беше подходящият момент. Сега е, защото искам да видя развитието на иновациите", заяви кметът на Ню Йорк.

Ерик Адамс каза, че много пъти в Ню Йорк, където живее най-голямата албанска общност в САЩ, албанци са го канили да посети страната им и сега най-накрая се е появила възможността да го направи.

По думите на Адамс Албания има голям потенциал за развитие в областта на туризма.

"Прекрасна страна е. Преди всичко хората са много приятелски настроени. Обществената сигурност е изключителна. Можеш да се разхождаш по улиците по всяко време на деня и нощта и да се чувстваш добре дошъл", каза той.

Кметът каза още, че заедно с американската делегация ще разгледат няколко града, които да бъдат включени в кампаниите, които ще проведат в Ню Йорк във връзка с туризма, за да привлекат посетители от САЩ в Албания, както и да насърчат албанците да посетят Ню Йорк.

Той каза, че се обсъжда и възможността за директен полет от Ню Йорк до Албания, като припомни, че вече такова нещо е осъществено в Азербайджан.

Говорителката на кмета на Ню Йорк, цитирана от АТА, информира, че по време на посещението си в Албания Ерик Адамс ще се срещне с премиера Еди Рама, ръководители в сферата на бизнеса и технологиите, ще посети фабрики и ще обсъди нови възможности за увеличаване на икономическата активност и туризма към Ню Йорк.

През октомври 2024 г. по време на среща с албанската диаспора в Ню Йорк, албанският премиер беше попитан кога би могло да има директни полети между Америка и Албания. Той отговори, че в момента се водят преговори с американската компания „Делта" (Delta) за извършването на полети между Тирана и Ню Йорк, но не посочи кога е възможно да бъде постигнато споразумение по този въпрос.