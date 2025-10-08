Урсула фон дер Лайен отива на посещение в Босна

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига на работно посещение в Босна и Херцеговина на 14 октомври, предаде ФЕНА.

Посещението на Фон дер Лайен ще се осъществи, след като Съветът на министрите на Босна прие документ с Дневен ред за реформи от Плана за растеж на Западните Балкани в последния момент преди изтичането на поставения срок, предава БТА.

Европейската комисия ще разгледа приетия Дневен ред за реформи и след това ще го представи на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

На 30 септември т.г. Босна представи пред ЕК окончателната версия на Дневния ред за реформи - стратегически документ, който представлява условие за достъп до средства от Плана за растеж на Западните Балкани. Планът е програма на Европейския съюз на стойност шест милиарда евро. Тези средства, достъпни чрез безвъзмездни грантове и достъпни кредити, са предназначени за страните, които показват готовност за дълбоки реформи в съответствие с европейските стандарти.

Документът с Дневният ред за реформи детайлно описва мерките, които Босна трябва да изпълни, институциите, които са отговорни за тях, сроковете, индикаторите за напредък и очакваните резултати. Дневният ред е структуриран съгласно Регламента на ЕС и включва четири тематични стълба - зелен и дигитален преход, бизнес среда, човешки капитал, както и основни права и върховенство на закона.