Руските сили унищожили 53 украински дрона тази нощ

Дежурните системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха през изминалата нощ 53 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над руска територия, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Според министерството 28 дрона са били свалени над Белгородска област, 11 - над Воронежка, 6 - над Ростовска, по два - над Брянска и Курска област, и по един над Липецка, Тамбовска, Смоленска и Нижегородска област, пише БТА.

В Липецк бяха евакуирани 50 души заради открити отломки от дронове, съобщи кметът Роман Ченцов. На територията на предприятие в Салски район в Ростовска област се е запалила трева. Пожарът бързо е бил потушен и няма пострадали, каза губернаторът на областта Юрий Слюсар.