Лидерите на управляващата коалиция в Германия обсъждат социални въпроси и планове за транспорта

Лидерите на трите партии в десноцентристкото правителство на канцлера на Германия Фридрих Мерц ще се срещнат днес в канцлерството в Берлин, за да обсъдят социални въпроси и теми, свързани с транспорта, предаде БТА.

Срещата, председателствана от Мерц, който оглавява Християндемократическия съюз, ще бъде съсредоточена върху реформите в социалната система и финансирането на няколко проекти в областта на инфраструктурата, по които наскоро изникнаха нови въпроси.

Последната такава среща бе свикана в началото на септември. Предвижда се лидерите на коалицията да се срещат всеки месец.