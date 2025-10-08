ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Легендата Лотар Матеус: Време е Нагелсман да спре ...

Трима са убити при украински удар в Белгородска област

Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Трима души бяха убити, а един – ранен, при украински обстрел в руската Белгородска област, съобщи губернаторът на областта Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс.

"Село Маслова Пристан в Шебекински окръг бе подложено на ракетен обстрел. По предварителни данни са загинали трима, а един е ранен", написа Гладков в приложението "Телеграм". Той добави, че е частично разрушена обществена сграда.

По думите на Гладков екипи за спешна помощ разчистват развалините, под които би могло да има хора, посочи ТАСС. Губернаторът поясни, че след като отиде на място, може да даде повече подробности за последиците от ракетния обстрел, предава БТА..

