Китайските посолства в чужбина организираха приеми в чест на Националния празник на КНР

През последните дни китайските посолства в много страни проведоха приеми за Националния празник на КНР, в които взеха участие множество гости от цял свят. Така Китай се надява на устойчиво развитие на двустранните отношения.

В България над 500 души, включително председателят на Народното събрание Наталия Киселова, Цончо Ганев и други, присъстваха на прием по случай Националния празник, организиран от китайското посолство в България. На приема беше връчена и първата награда за принос в културния обмен между Китай и България. Наталия Киселова изрази искрена благодарност към всички хора, които поддържат китайско-българските отношения и са ангажирани с тяхното развитие. Тя пожела на народите на двете страни просперитет и мир.