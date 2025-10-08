ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът "Левски" срещу ПАОК на турнир в Гърция

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Китайските посолства в чужбина организираха приеми в чест на Националния празник на КНР

Снимка: Китайска медийна група

През последните дни китайските посолства в много страни проведоха приеми за Националния празник на КНР, в които взеха участие множество гости от цял свят. Така Китай се надява на устойчиво развитие на двустранните отношения.

В България над 500 души, включително председателят на Народното събрание Наталия Киселова, Цончо Ганев и други, присъстваха на прием по случай Националния празник, организиран от китайското посолство в България. На приема беше връчена и първата награда за принос в културния обмен между Китай и България. Наталия Киселова изрази искрена благодарност към всички хора, които поддържат китайско-българските отношения и са ангажирани с тяхното развитие. Тя пожела на народите на двете страни просперитет и мир.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

