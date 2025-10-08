Всеки човек в ЕС има права, които по много различни начини го защитават на работното място, при опит за смяна на работа и в стремежа към баланс между професионалния и личния живот. Това са само някои от основните послания на Европейската комисия, които тя представи чрез щанда на инициативата си Let’s Make it Work („Време е да действаме“) по време на форума КОШЕР 2025 в София. Целта е тези права да станат по-видими и достъпни за всички граждани, защото ЕС не само ги гарантира, но и предоставя конкретни възможности за всички, като например да придобият нови умения, да намерят качествена работа или да получат подкрепа за семействата си.

Посетителите на кариерния форум бяха привлечени от интерактивната люлка везнà – символ на необходимостта от равновесие между различните аспекти на живота. Тя се превърна в място за диалог, където хората обсъждаха теми като работа, умения и семейство. Експерти на Европейската комисия отговаряха на въпроси и даваха практически съвети, което прави интеракцията особено ценна за младите хора и за всички, които търсят професионално развитие. Но социалните права не се ограничават само до разговори. Макар че целта е също така да се изслушват гражданите и да им се даде възможност да споделят своите мнения, Европейският съюз вече предлага на българските граждани редица програми и ресурси. С инициативата Union of Skills, ЕС подкрепя важни проекти, които имат за цел да намалят недостига и липсата на умения, като същевременно укрепва множество съществуващи програми, които помагат на гражданите да подобрят условията си на труд. Добър пример за такава платформата е Europass, чрез която всеки може да планира своето обучение, да оцени компетенциите си и да ги представи пред работодатели. За да научите повече за това как да придобиете нови умения, както и как да се възползвате от социалните права, които защитават българските граждани, можете да посетите официалния уебсайт тук.

ЕС мисли и за по-младите поколения, а именно за тези под 25 години, които не учат и не работят. За тях е създадена Европейската гаранция за младежта. В рамките на четири месеца те могат да получат предложение за работа, обучение, стаж или чиракуване. Програмата включва професионално ориентиране, курсове за квалификация, стажантски програми, подкрепа за мобилност и дори финансиране за стартиране на собствен бизнес.

ЕС подкрепя и работещите семейства не само със законови гаранции, но и с реални възможности, които правят ежедневието по-леко. Правото на майчинство, бащинство и родителски отпуск позволява на родителите да прекарват време с децата си в най-важните моменти, без да се страхуват за професионалното си бъдеще. Възможността за гъвкава работа дава още една сигурност – че можеш да градиш кариера и в същото време да се грижиш за семейството си.

Сигурността и качеството на работните места също са в сърцевината на социалната Европа. Това означава не само честно заплащане, но и ясни договорни отношения и здравословна среда, в която хората да се чувстват защитени и уважавани. Всяко от тези права е стъпка към по-справедлив и устойчив пазар на труда – пазар, който дава шанс на всички.

С участието на повече от 300 участници на подобни кариерни форуми, Европейската комисия успя да привлече вниманието върху тези теми и да представи конкретни възможности, достъпни за всички хора – студенти, работещи или безработни. А за тези, които искат да научат повече, пълната информация е достъпна на официалния сайт.