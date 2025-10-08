ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ислямистки бойци убиха 11 пакистански войници от засада край афганистанската граница

1388
Снимка: Снимка: Архив илюстративна

Ислямистки бойци устроиха засада на пакистански военен конвой близо до афганистанската граница, убивайки девет войници и двама офицери, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Пакистанските талибани поеха отговорност за нападението.

Конвоят бил ударен в окръг Курам, провинция Хайбер-Пахтунхва, от бомби, заложени край пътя, след което голям брой бойци открили стрелба.

Пакистанската армия заяви, че войниците са загинали по време на операция, при която са убили 19 ислямистки бунтовници в съседния район Оракзай.

В изявление, изпратено до Ройтерс, пакистанските талибани заявиха, че техни бойци са атакували конвоя.

През последните месеци талибаните, които искат да свалят правителството и да го заменят със свое твърдолинейно ислямско управление, засилиха атаките срещу пакистанските сили за сигурност.

Исламабад твърди, че бунтовниците използват съседен Афганистан, за да се обучават и да планират атаки, както и че те са финанасирани и подкрепяни от Индия. И двете страни отхвърлят тези обвинения.

