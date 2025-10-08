ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш генерален консул в Лос Анджелис: Тръмп мисли ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21455984 www.24chasa.bg

Китай наема 7000 пенсионирани учители в селските райони

КМГ

1136
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайското правителство планира да наеме 7000 пенсионирани учители, които да работят в задължителните училища в селските райони на страната тази година, съобщиха от Министерството на образованието и Министерството на финансите.

Тази кампания за набиране на персонал е част от план за действие, който правителството стартира през 2018 г., за да подобри качеството на образованието в селските райони, като наеме пенсионирани педагози, които да преподават в селските райони.

Инициативата ще бъде насочена главно към пенсионирани директори, преподаватели и опитни учители на възраст до 65 години.

Професионалистите, наети по плана, ще работят в областни, градски и селски училища, разположени на места, които са били извадени от бедността, слабо развитите етнически окръзи, граничните региони и други райони, които нямат достатъчно образователни ресурси.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)