На комисия: продажбата на "Лукойл" само след одобр...

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21456017

Четирима са ранени при стрелба в Брюксел

Брюксел Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Четирима души бяха ранени при стрелба на булевард "Миди" в Брюксел снощи. Две от жертвите са откарани в болница в критично състояние, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Стрелбата е станала малко преди полунощ, съобщи тази сутрин полицейски говорител. Няколко патрула са изпратени своевременно на мястото, където полицията обособи троен периметър за сигурност. Прокуратурата е уведомена, а няколко заподозрени са арестувани, посочи той.

Службата за спешна помощ съобщи, че два мобилни екипа и три линейки са били изпратени на място, за да окажат помощ на жертвите.

