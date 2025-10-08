Четирима са ранени при стрелба в Брюксел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима души бяха ранени при стрелба на булевард "Миди" в Брюксел снощи. Две от жертвите са откарани в болница в критично състояние, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Стрелбата е станала малко преди полунощ, съобщи тази сутрин полицейски говорител. Няколко патрула са изпратени своевременно на мястото, където полицията обособи троен периметър за сигурност. Прокуратурата е уведомена, а няколко заподозрени са арестувани, посочи той.

Службата за спешна помощ съобщи, че два мобилни екипа и три линейки са били изпратени на място, за да окажат помощ на жертвите.